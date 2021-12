L'ensemble di ottoni Tiepolo Brass in un concerto natalizio a Villesse

La Tiepolo Brass, poliedrico ed eclettico ensemble di ottoni, sarà protagonista di un nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Il gruppo, creato e diretto dal trombettista friulano M° Diego Cal, si esibirà in una particolarissima versione natalizia dal titolo “Christmas Concerto”, nell’ambito della 23° edizione della rassegna, sabato 11 dicembre, con inizio alle 20.45, alla Chiesa di San Rocco di Villesse (Go). Il concerto è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0432 532330 o inviando una mail a biglietteria@associazioneprogettomusica.org.



Non è Natale senza le tradizionali armonie musicali che ci immergono nelle magiche atmosfere del periodo natalizio. Tiepolo Brass propone una selezione delle più belle musiche e carols per decimino di ottoni tra squilli di trombe, echi del corno e possenti richiami dei tromboni e del basso tuba. Il luccicare degli ottoni con le meravigliose note eseguite dalla Tiepolo Brass accompagneranno il pubblico tra brani festosi e melodie cariche di emozione in questo tradizionale e immancabile appuntamento. Nel programma del concerto musiche di G. F. Haendel, J. Williams e tutti i più celebri canti della tradizione natalizia.



La Tiepolo Brass è un gruppo d’ottoni formato da musicisti che si destreggiano con virtuosismo e divertimento all’interno di un repertorio molto vasto, accomunati dal desiderio di far conoscere al pubblico le qualità e le sonorità degli ottoni. I componenti dell’ensemble, che ha all’attivo tre album, sono tutti musicisti professionisti, diplomati in vari conservatori italiani e la loro attività spazia dalle collaborazioni con istituzioni orchestrali, all’attività concertistica, all’insegnamento. Un ensemble poliedrico ed eclettico, che accompagna lo spettatore in un viaggio musicale coinvolgente con l’esecuzione di brani originali per ottoni fino alle trascrizioni di famose melodie che hanno segnato la storia della musica e la storia del cinema. Tutte le info e il calendario completo del festival Nei Suoni dei Luoghi su www.neisuonideiluoghi.it.