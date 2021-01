L'Ert lancia Circuito Aperto

In attesa della riapertura dei teatri al pubblico, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia inaugura Circuito Aperto, una serie di spettacoli registrati dal vivo nei teatri regionali che verranno trasmessi sulle pagine Facebook e YouTube del Circuito ERT. “Il momento è difficile per tutti – racconta la genesi della rassegna web il Direttore dell’ERT, Renato Manzoni – e in particolare per lo spettacolo dal vivo che non ha ancora un orizzonte a cui guardare. Circuito Aperto è un piccolo regalo che vogliamo fare al nostro pubblico proponendo degli appuntamenti con artisti molto amati in regione e di caratura nazionale e internazionale”. Inoltre, l’ERT FVG si fa promotore dell’esigenza, sempre più urgente, di una strategia di ripartenza per il settore dello spettacolo dal vivo e lo fa in maniera attiva: permettendo alle compagnie di lavorare e al pubblico di sperimentare nuove modalità di assistere alle rappresentazioni.



Due sono gli appuntamenti già programmati a cui se ne aggiungeranno altri già a partire dal mese di febbraio. Si inizierà venerdì 22 gennaio alle 21 con Guarnerius: un assaggio. Dopo aver ospitato il trio del Teatro Incerto e Angelo Floramo nella videorubrica web Il Teatro a Casa Tua, l’ERT propone ora un’anteprima di Guarnerius, spettacolo che debutterà nel corso del 2021. Si tratta di una sorta di making of nel quale si vedrà l’inizio dello spettacolo seguito da delle variazioni sul tema proposte con la consueta verve da Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, e la partecipazione straordinaria del professor Floramo. Lo spettacolo verrà registrato al Teatro Ristori di Cividale del Friuli. Nello splendido Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, invece, si terrà il secondo appuntamento della rassegna. Mercoledì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, alle 21 la compagnia TeatroZeta de L’Aquila presenterà Cronache dalla Shoah, un “canto recitato” a più voci, scritto dal noto autore romano Giuseppe Manfridi, che vede Manuele Morgese calarsi nei panni di più personaggi testimoni e narratori dei terribili e drammatici episodi legati all’Olocausto. Sul palco Morgese sarà accompagnato da due musicisti di fama internazionale: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte.Entrambi gli appuntamenti resteranno a disposizione del pubblico sulle pagine Facebook e YouTube del Circuito ERT per due mesi. Nel frattempo, continua, con cadenza settimanale, anche con la videorubrica web Il Teatro a Casa Tua dove i protagonisti della scena si raccontano al microfono di Angela Caporale. Giovedì 21 gennaio alle 18.30 Manuele Morgese parlerà proprio dello spettacolo Cronache dalla Shoah.Tutte le puntate, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG:Maggiori informazioni sul sito