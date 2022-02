L'étoile Liliana Cosi al Visionario

Sabato 19 febbraio ospite al Visionario di Udine l’étoile Liliana Cosi che incontrerà il pubblico in due momenti della giornata.



Il primo appuntamento sarà con gli spettatori di Piccoli Visionari, prima della proiezione del film d’animazione Ballerina (in programma alle ore 15.45), che vede protagonista Félicie, una piccola orfana della Bretagna con un’unica, grande passione: la danza! Insieme al suo migliore amico Victor, farà di tutto per realizzare il suo sogno: diventare prima ballerina dell’Opera di Parigi.



Alle ore 19.30 Liliana Cosi presenterà invece il film Oltre la Fatica, ispirato proprio alla sua carriera e alla sua attività artistica. Oltre la fatica non descrive una storia, non mira a stupire nell’immediato ma affonda le proprie radici nella fatica del gesto ripetuto. Al centro essenzialmente il lavoro, il continuo allenamento dei ballerini in sala e sul palcoscenico prima di ogni spettacolo, quando ancora il pubblico non è presente. Al termine della proiezione l’étoile dialogherà con il pubblico in sala.



Liliana Cosi ha studiato alla scuola della Scala, è diventata prima ballerina subito dopo il diploma ed è stata nominata étoile nel 1970. Ha studiato con alcuni tra i più grandi artisti a Mosca e a Parigi, ha ballato nei più prestigiosi teatri del mondo e collaborato con grandissimi ballerini e coreografi. Rudolph Nureyev l’ha voluta per due suoi spettacoli. Nel 1977 ha fonda l’Associazione Balletto Classico a Reggio Emilia, che presto diventa centro di produzione di spettacoli e compagni di ballo.Per la programmazione completa e per l’acquisto dei biglietti consultare il sito. Ricordiamo che per accedere al cinema sono necessari il Super Green Pass e la mascherina ffp2, da indossare per tutta la durata della proiezione.