L'indimenticabile Omero Antonutti legge 'Romano Il Mancino e i Diavoli Rossi'

Euritmica, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, che quest’anno non potrà celebrarsi con manifestazioni pubbliche, propone, sul proprio sito web www.euritmica.it , dal 23 al 26 aprile 2020, la registrazione audio integrale dell’adattamento teatrale di “Romano il Mancino e i Diavoli Rossi”, messa in scena il 25 aprile 2011, al Teatro Palamostre di Udine.



Si tratta di una “opera popolare", tra teatro e canzone, incentrata sulla figura eroica del partigiano gappista di San Giorgio di Nogaro Gelindo Citossi, detto “Romano Il Mancino”, che si contraddistinse per la sua incessante e indispensabile azione di raccolta di materiali e derrate destinate al sostentamento dei gruppi combattenti e per la sua attività di intelligence nella Bassa e nell’udinese.



