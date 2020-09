L'industria dell'intrattenimento in una città al fronte: Trieste 1914-1918

L’intrattenimento della popolazione civile in guerra risulta una priorità per le autorità militari degli Imperi centrali durante il Primo conflitto mondiale che mobilitano ogni risorsa, anche artistica, per creare consenso e per dominare il crescente malcontento causato dalla fame e dalla miseria.



La presentazione si svolgerà martedì 22 settembre, alle ore 18.30 presso il Teatro Miela, in Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3 a Trieste, nell’ambito del Festival internazionale del cinema e delle arti “I mille occhi”.

L’autrice dialogherà con Marina Silvestri (giornalista e scrittrice) e Mauro Rossi (responsabile EUT Edizioni Università di Trieste).



Trieste, ponte culturale dell’Impero austro-ungarico, diventa un prezioso caso di studio per ripercorrere in modo inedito quattro anni e mezzo di guerra, nei quali gli oltre trenta Theater-Kino-Varieté, ovvero spazi teatrali convertiti alla cinematografia tedesco-danese in ascesa, assorbono la grande distribuzione cinematografica viennese e berlinese, prima linea di un’ampia guerra culturale in cui il monopolio e le “serie” cinematografiche diventano i presupposti dell’epopea dello star-system tedesco, anche a Trieste.



L’analisi interpretativa delle fonti e dei documenti mettono in luce la funzione culturale prodromica di aspetti quali l’intermedialità (tra letteratura di consumo, stampa, cinema, teatro e moda), l’impresariato femminile e la filoitalianità di alcuni imprenditori cinematografici piccolo-borghesi, rappresentativi dei problemi legati al transito all’amministrazione italiana dopo il 3 novembre 1918.Fabiana Licciardi vive e insegna a Trieste. Si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Trieste e laureata in Lettere presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. Ha conseguito il Dottorato inter-Ateneo (Università degli Studi di Trieste-Università degli Studi di Udine) in “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’età contemporanea”. Dal 2014 espone i risultati delle sue ricerche nell’ambito di conferenze e convegni. In passato ha pubblicato alcuni saggi sul teatro musicale in volumi miscellanei pubblicati da Olschki, LIM, EUT, Marsilio, ETS, Novecento.Il volume è scaricabile ad accesso aperto al link:

Il volume è acquistabile sul sito: http://www.eut.units.it/