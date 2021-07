L'Inferno fa tappa in Grotta Gigante

Inferno arriva in Grotta Gigante, a Trieste, sabato 10 e domenica 11 luglio (Orari spettacoli 14.30 / 15.30 / 16.30 / 17.30 / 18.30). Per prenotazioni scrivere a 329 6877903 (solo WhatsApp) o info@grottagigante.it.



La nuova produzione estiva di teatro Itinerante, coinvolgente e divertente per tutta la famiglia. Lo spettacolo che sarà in tournèe da giugno 2021 sarà “Inferno” ispirato ai personaggi e alle atmosfere della Divina Commedia di Dante dando ad attimi d’intrattenimento davvero emozionante. Una delle tappe della tournée, anche quest'anno sarà la Grotta Gigante di Trieste. Dopo una scena iniziale di gruppo, gli attori guidati da Dante Alighieri in persona andranno alle loro postazioni che saranno arricchite da elementi di luce e scenografici; così durante il percorso si incontreranno Virgilio, Paolo e Francesca, Ulisse, Caronte, Minosse, Il Conte Ugolino, la bella Beatrice. I Monologhi saranno di vario genere e stile, passando dalla divertente commedia a momenti più impegnati a pezzi cantati e suonati dal vivo.



La regia è di Luca Ferri, per una produzione Anà-Thema Teatro & Teatro della Corte. Illustrazioni di Massimiliano Riva, costumi Emmanuela Cossar.

Assistente alla regia Tiziana Guidetti

Con Luca Ferri, Luca Marchioro, Alberto Fornasati, Claudio Del Toro, Massimiliano Kodric, Miriam Scalmana, Gaspare Del Vecchio, Martina Fabris