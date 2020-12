L'iniziativa natalizia nello stile del Circo all'inCirca

Domenica 20 dicembre 2020 sono andate in scena le “mini-performance per asporto” del Circo all’inCirca. Una iniziativa rivolta ai bambini e alle famiglie che partecipano normalmente alle attività dell’Associazione. Chi lo ha richiesto, ieri ha ricevuto una sorpresa: sotto la finestra di casa propria un gruppetto di artisti circensi è passato a portare un po’ di “circo d’asporto”.

Quattordici persone tra artisti ed educatori dell’Associazione Circo all’inCirca si sono organizzati per l’ultima domenica di “zona gialla” e hanno organizzato dei piccoli tour del Friuli Venezia Giulia. Tre minuti di performance sotto le case dei bambini, circa 80 famiglie visitate e quasi tutta la provincia di Udine è stata interessata dall’iniziativa estemporanea. Le parole del presidente dell’Associazione, Davide Perissutti: “c’è una forza su cui il Circo all’inCirca può contare e che il Natale porta alla luce. È dentro la simbologia della notte meno luminosa dell’anno che diventa necessario e vitale riorganizzare il proprio sguardo. La notte più buia ospita l’esperienza più luminosa della storia. Non serve essere credenti per capire che il Natale è una luce nelle tenebre.

È la forza delle relazioni umane, che non si sopiscono nemmeno quando il mondo sembra cedere rovinosamente alle logiche della pandemia; è dentro questo modo di pensare e di vivere che il gruppo di artisti, pedagoghi e volontari del Circo all’inCirca sta raccontando la propria versione dei fatti. Siamo andati di casa in casa con ciò che meglio sappiamo fare, intrattenere.

Ci siamo accorti ancora una volta che non siamo da soli a pensare e a vivere così. Ci sono molte persone che credono in quello che facciamo, persone che vorremmo ringraziare personalmente perché ci dimostrano ancora che il nostro non è semplicemente una bella attività per intrattenersi qualche ora, ma un gioco che trasforma le vite di chi ci crede; un lavoro che non solo ha la dignità degli altri lavori, fa molto di più: racconta che è possibile vivere e pensare altrimenti”. Le performance sono state realizzate seguendo tutti gli attuali protocolli per il contenimento dell’emergenza sanitaria: non si è trattato di pubblico spettacolo, attualmente non consentito, ma di una forma di “arte a domicilio” che non ha comportato assembramenti in strada e tuttavia ha lasciato a bocca aperta i condomini ed i vicini di casa delle famiglie visitate, che si sono trovate inaspettatamente di fronte ad uno spettacolo circense fuori casa propria.