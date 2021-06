L'Insolita classica' di Alex Sebastianutto

La musica classica che sorprende, affascina e coinvolge in scena a Udine con il sassofonista udinese Alex Sebastianutto accompagnato da un ricco ensemble giovane e regionale composto da Orchestra Filarmonici Friulani, Accademia d’Archi Arrigoni e Orchestra San Marco, diretto da Alessio Venier. Dopo il successo della data lignanese, “Insolita Classica” fa tappa a Udine nel ricco cartellone di UdinEstate venerdì 2 luglio, alle 21.00, nella Chiesa di San Domenico a Udine.



L’orchestra d’archi, compagine classica per eccellenza, dialoga con il sax soprano, strumento tradizionalmente legato a linguaggi musicali moderni, dal pop al jazz. Il risultato è un concerto sorprendente, divertente e coinvolgente, in cui l’”Insolita Classica” è protagonista. Solista al sax soprano è Alex Sebastianutto, solista, camerista e didatta, è membro del MAC Saxophone Quartet. Si è esibito in prestigiosi festival italiani e internazionali, e ha al suo attivo diverse registrazioni televisive, radiofoniche e discografiche. È artista Selmer, D’Addario e LeFreque.



Dirige l’orchestra Alessio Venier, gemonese classe 1992. Violinista, direttore d’orchestra e compositore, è vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali e ha collaborato con compagini prestigiose come l’orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, l’orchestra “G.B. Polledro” di Torino e numerose realtà regionali.Non casuale anche la scelta dei Filarmonici Friulani di ripartire da uno dei quartieri meno centrali di Udine, quello di San Domenico, e di avvicinare la musica classica dal vivo ad un pubblico ampio. “San Domenico ci ha accolti con grande calore anche nell’estate 2020”, commenta il presidente dell’Orchestra Gabriele Bressan, “e quindi quest’anno abbiamo voluto accogliere nuovamente l’invito dell’Amministrazione comunale e dell’Assessore alla Cultura di Udine, Fabrizio Cigolot, e immaginare un programma di concerti udinese diffuso e capace di coinvolgere la città a 360°.”La serata è realizzata con il sostegno del Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Giovani FVG. Ingresso ancora una volta gratuito, fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni è possibile visitare il sito www.filarmonicifriulani.com oppure scrivere un’email a biglietteria@filarmonicifriulani.com. Il prossimo concerto della Stagione Diffusa dell'Orchestra a Udine è fissato per venerdì 9 luglio, alle ore 21.00, nell’Auditorium “Spazio Venezia” di via Stuparich, a toccare un altro quartiere della città con la musica classica. In programma, musiche tratte dal repertorio latinoamericano e un omaggio all’udinese di nascita José Bragato, tra i principali compagni e collaboratori di Astor Piazzolla.