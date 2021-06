L'Insolita classica di Alex Sebastianutto a Lignano e Udine

La musica classica che sorprende, affascina e coinvolge in scena a Lignano Sabbiadoro e Udine con il saxofonista udinese Alex Sebastianutto accompagnato da un ricco ensemble giovane e regionale composto da Orchestra Filarmonici Friulani, Accademia d’Archi Arrigoni e Orchestra San Marco, diretto da Alessio Venier. Due gli appuntamenti in programma con “Insolita Classica”, entrambi a ingresso gratuito: martedì 29 giugno, alle ore 21.00, nella Chiesetta di Santa Maria del Mare di Lignano Sabbiadoro e venerdì 2 luglio, sempre alle 21.00, nella Chiesa di San Domenico a Udine.



L’orchestra d’archi, compagine classica per eccellenza, dialoga con il sax soprano, strumento tradizionalmente legato a linguaggi musicali moderni, dal pop al jazz. Il risultato è un concerto sorprendente, divertente e coinvolgente, in cui l’”Insolita Classica” è protagonista. Solista al sax soprano è Alex Sebastianutto, solista, camerista e didatta, è membro del MAC Saxophone Quartet. Si è esibito in prestigiosi festival italiani e internazionali, e ha al suo attivo diverse registrazioni televisive, radiofoniche e discografiche. È artista Selmer, D’Addario e LeFreque.



Dirige l’orchestra Alessio Venier, gemonese classe 1992. Violinista, direttore d’orchestra e compositore, è vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali e ha collaborato con compagini prestigiose come l’orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, l’orchestra “G.B. Polledro” di Torino e numerose realtà regionali.Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito. Il concerto di martedì 29 a Lignano Sabbiadoro inaugura la nuova rassegna culturale “Notti di mezza estate”, organizzata dal Comune insieme all’OFF con l’obiettivo di arricchire le notti lignanesi con una proposta che riavvicini la cultura al pubblico, dopo tanti mesi di distanze obbligate. La serata è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata sull’app EILO oppure scrivendo a prenotazioni@eilo.it.La serata udinese, invece, è inserita nel fitto programma di UdinEstate ed è realizzata con il sostegno del Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Giovani FVG. Ingresso ancora una volta gratuito, fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni è possibile visitare il sito www.filarmonicifriulani.com oppure scrivere un’email a biglietteria@filarmonicifriulani.com