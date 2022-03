L'Orchestra di Fiati Arcobaleno presenta 'Woman'

L'Orchestra di Fiati Arcobaleno, composta da circa 40 elementi, nel 2022 festeggia i trent'anni dalla fondazione dell'associazione e per l'occasione ha organizzando una serie di concerti. Il prossimo evento è in programma domenica 13 marzo nell’ambito della rassegna “Una luce sempre accesa” promossa dal Comune di Trieste e, vista la vicinanza con la ricorrenza dell’8 marzo, sarà un concerto dedicato interamente alla donna.



L’Orchestra avrà il piacere di esibirsi insieme a delle soliste (cantanti, musiciste e attrici) per valorizzare la figura della donna nella società e quindi anche nel campo culturale e musicale. Non mancheranno poi degli interventi per la sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne.



Le voci soliste saranno quelle di Maddalena Murano, Eleonora Lana e Francesca Marsi a cui si affiancheranno Daniele Tripaldi e Leonardo Zannier. Non mancheranno infine spazi per valorizzare le musiciste dell’Orchestra: al clarinetto si esibirà Sara Cozzolino con “Oblivion” e al sax contralto Emma Marcolin in “Baghira”. Durante il concerto è previsto l'intervento di un’associazione triestina impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne e della Vicepresidente della Regione Istriana, Jessica Acquavita e sono in programma letture da raccolte di celebri poetesse italiane interpretate dall’attrice triestina Ilaria Marcuccilli..



Come suggerisce il titolo dello spettacolo, “Woman”, per la serata del 13 marzo l’Orchestra di Fiati Arcobaleno si è posta l’obiettivo di celebrare le donne attraverso la musica di epoche, temi e luoghi diversi. Il repertorio proposto sarà infatti un misto di brani resi celebri da cantanti femminili, come la famosissima "The Prayer" interpretata da Céline Dion in duetto con Andrea Bocelli, classici del cantautorato italiano che celebrano le donne, tra cui una riflessione particolare sull'essere madre di Fabrizio De André, ma anche brani che parlano di donne “diverse dal solito” come "The Lady is a Tramp" di Frank Sinatra.L'ingresso è gratuito, ma per accedere allo spettacolo è necessario il Green pass rafforzato.E' consigliata la prenotazione online su: