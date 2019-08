L'Arlecchino Errante, spazio alle domande del pubblico

Manca poco all'inizio de L'Arlecchino Errante, festival che dedica la Commedia dell’Arte al Teatro Contemporaneo e che sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 28 agosto alle 11.30 all'Immaginario scientifico di Torre di Pordenone: nell'attesa, parte il lavoro di preparazione per il classico appuntamento di inaugurazione del festival, ovvero l'Intervista al Sindaco di Pordenone che si svolgerà lunedì 2 settembre alle 20.30, alla Loggia del Municipio e che quest’anno permetterà agli stessi cittadini di porre le domande al primo cittadino Alessandro Ciriani.

Infatti, grande novità di questa edizione, tutti possono inviare domande (un massimo di due), dalle 10 del 26 agosto alle 10 del 2 settembre, al seguente indirizzo: ventrebasso@arlecchinoerrante.com. Le domande inviate, se ritenute civili ovvero non a rischio di infrazione legale, verranno sottoposte a sorteggio nella misura di dodici. Alla Loggia, per l’intervista, ci sarà un nuovo sorteggio progressivo che le ridurrà a quelle immediatamente utili per il ritmo necessario allo show.

Non solo. In onore al programma 2019 del festival e al suo tema “Genio e Regolatezza”, l'intervista sarà introdotta da una versione circense dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, accompagnato da altre sfide alla forza di gravità. “Perché - dichiara Ferruccio Merisi, direttore artistico de L’Arlecchino Errante - di questo si tratta: da che mondo è mondo, l’opposizione più importante per l’uomo è quella alla forza di gravità; alla forza di gravità fisica, a quella morale, a quella culturale... Un impegno di opposizione che potrebbe, con un po’ di buona volontà, essere sanamente trasversale. Volare, diceva l’uomo in frac...”.

L’intervista al primo cittadino, sarà quest’anno condotta dal Notaio Ventrebasso, personaggio della post-Commedia dell’Arte pordenonese inventato da Giuseppe Spelladi nel 1754 per la commedia “Il Morto per Equivoco, ovvero la vecchia corbellata”. Essendo Ventrebasso avvocato, non parlerà per sé, ma porrà domande raccolte tra il popolo dai suoi emissari segreti, accettando anche suggerimenti diretti dai cittadini come sopra riportato. “Delle domande che alla fine risulteranno non utilizzate - continua Ferruccio Merisi- verrà comunque data lettura pubblica e il primo cittadino verrà invitato a rispondere in altra occasione o sede. Inoltre, per i più coraggiosi tra il pubblico, per il tempo di una clessidra saranno in loco a disposizione dei microfoni per le ultime tre domande della serata”.

Il tutto con la benedizione di Arlecchino stesso, alias Claudia Contin Arlecchino, che quest’anno per il festival sarà invece impegnata in un’intensa e importante "tre giorni" oltre il fiume Tagliamento, che sarà svelata nella citata conferenza stampa. La colonna sonora della serata dell'Intervista sarà fornita da IZ band, un giovane, "geniale e regolatissimo" progetto fusion/progressive/jazz strumentale d.o.c. pordenonese di Zoppola. Il loro secondo disco “Il Desto Onironauta” (2019) verrà presentato in concerto nella ex chiesa di San Francesco subito dopo il rito dell’intervista.