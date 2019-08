L'Impero nell'Operetta al castello di San Giusto

L'Associazione Internazionale dell'Operetta FVG presenta, in occasione di Trieste Estate 2019, rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione, una sua produzione per una serata di operetta a cura di Andrea Binetti con i testi di Rossana Poletti. L'impero nell'Operetta è il titolo dello spettacolo, che presenta musiche di Offenbach, Suppé, Strauss, Lehar, Kalman: i grandi della piccola lirica interpretati da Maria Giovanna Michelini, Ilaria Zanetti, Andrea Binetti, Mathia Neglia e con Corrado Gulin (pianoforte).

L'Impero nell'Operetta propone un programma dedicato ai grandi autori dell'operetta, tra cui Jacques Offenbach e Franz Suppè, di cui quest'anno ricorre il bicentenario dalla nascita, e poi ancora Johann Strauss, Franz Lehar e Imre Kalman. Se si esclude la più tarda operetta italiana, nei compositori succitati e nelle loro composizioni ricorrono di frequente prìncipi, duchi, contesse, nobiltà di imperi europei, da quello di Napoleone Ill a Francesco Giuseppe. Le arie, i duetti, le ouverture richiameranno alla memoria quei mondi e quei momenti storici. Metteranno in evidenza le differenze stilistiche dei grandi compositori di un periodo che va da metà '800 fino ai grandi cambiamenti della prima metà del '900. In scena i professionisti dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, per uno spettacolo allietato da un corpo di ballo e da immagini evocative.



L'Associazione Internazionale dell'Operetta nasce nel1992 per diffondere la cultura teatrale, musicale e artistica attinente alla conoscenza dell'operetta, della commedia e dello spettacolo musicale; ha realizzato rassegne come Pomeriggi musicali al Rossetti, Trieste Operetta al Ridotto. Ha allestito la Mostra storica sull’Operetta da Trieste all'Europa che valorizza le raccolte del Museo Teatrale “C. Schmidl”; assegna ogni anno il Premio Internazionale dell'Operetta e il Premio Nazionale Massimini. Nel Festival dell’Operetta ha allestito Gasparone di Milloecker, le operette Cin Ci Là, Ballo al Savoy, Vedova allegra, altri spettacoli. Annualmente allestisce il Galà dell'Operetta con orchestra e cantanti al Politeama Rossetti. Ha prodotto la commedia musicale dedicata a von Suppè Un calicetto con Suppè, la rassegna nel caffè storico degli Specchi A Trieste con l'Operetta e gestisce dal 2017 la mini rassegna Operetta alla Piccola Fenice. Produce diversi spettacoli musicali dedicati alla Grande Guerra.



