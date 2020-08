Domenica 30 agosto alle ore 18.00 all’auditorium del Museo Revoltella il cartellone del Science in the City Festival di ESOF 2020 presenta “L’ultima utopia di Roberto Rossellini”, un documentario originale realizzato da Margherita Moro incentrato su “Science”, titolo che avrebbe dovuto avere uno degli ultimi lavori inediti del grande regista italiano, pioniere della divulgazione della scienza attraverso al televisione. La proiezione sarà accompagnata da una conferenza a cura dell’autrice.



La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione poiché la capienza dell’auditorium è limitata. È possibile prenotare il proprio biglietto attraverso il sito web lacappellaunderground.org/ultima-utopia-di-roberto-rossellini/.



“Science” è il titolo che avrebbe dovuto avere uno degli ultimi lavori inediti del regista Roberto Rossellini. Pensato come un documentario per la televisione, l’obiettivo era avvicinare gli spettatori alle discipline scientifiche che troppo spesso sono destinate ad un pubblico di pochi eletti. Tuttavia, venne completato solo il primo capitolo intitolato “Rice University” con una serie di colloqui tra Rossellini e gli scienziati del celebre campus di Houston (Texas, USA), cuore pulsante delle scoperte scientifiche tra gli anni ’60 e ’70.



Nel 2015 Margherita Moro, grazie a un periodo di ricerca trascorso presso gli archivi della The Menil Collection a Houston, ha analizzato questo lavoro, intervistando alcune figure che presero parte al progetto, tra cui Renzo Rossellini, Silvia d’Amico, Beppe Cino e Claudio Bondì, collaboratori di Rossellini negli ultimi anni della sua carriera. Da tale ricerca è nato un documentario diretto dalla stessa Margherita Moro, della durata di circa 45’ e dal titolo “L’Ultima Utopia di Roberto Rossellini”.