L'Uno, commedia degli equivoci dai contorni paranormali, a teatro

Arriva direttamente dal Torino Fringe Festival L’Uno, commedia degli equivoci dai contorni paranormali che il Circuito ERT ospiterà per due date: venerdì 14 febbraio alle 20.45 al Teatro Verdi di Maniago e sabato 15 febbraio alle 20.45 al Teatro Clabassi di Sedegliano. Lo spettacolo, diretto da Paolo Carenzo per la giovane compagnia ContraSto, è interpretato da Stefano Accomo, Cristina Renda, Elena Cascino, Carlo Alberto Cravino, Alice Piano e Federico Palumieri.

La pièce è ambientata la sera dell’ultimo dell’anno a casa di una coppia prossima a scoppiare, dove si ritrovano il miglior amico di lei e la sua ultima giovane conquista. Ai quattro si aggiungeranno la sorella della padrona di casa, incinta di tre mesi con poca gioia dei suoi familiari, e un amico.

Quella che prende forma, nell’attesa della fatidica mezzanotte, è una commedia degli equivoci, ora divertente ora più drammatica, dove va in scena il progressivo disfacimento di relazioni, affettive e famigliari, più o meno consolidate ma prossime al collasso: è cosi per i padroni di casa, per l’improvvisata coppia di amici, ma anche per le due sorelle giunte al capolinea di un rapporto forse mai nato.

A sovrintendere dall’alto c’è poi lui, l’Uno del titolo, sulla cui identità il regista si e ci interroga in un testo che lascia aperte molteplici interpretazioni: minacciosa proiezione dell’inconscio collettivo o effettivo pericolo per l’umanità?

