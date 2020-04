La 'Sinfonia della terra' di Remo Anzovino

Riuscire a immaginare ciò che non possiamo vivere, in questo momento, attraverso la fantasia e la musica, è la mission del “diario sonoro” di Remo Anzovino, il format online ideato e realizzato dal compositore pianista che, attraverso degli intensi viaggi sonori, guida il pubblico alla scoperta del mare, delle stelle, del vento e li fa danzare al ritmo di tango e di valzer.



Con oltre 300mila visualizzazioni e più di 8mila commenti, emozionanti e commoventi, il “diario sonoro” di Anzovino è diventato un appuntamento fisso per migliaia di persone: “Sinfonia della Terra” è la nuova puntata in programma alle 22 di sabato 18 aprile in streaming sulla sua pagina Facebook ufficiale.



Partendo dal lontano Oriente, arrivando al Vajont, rifugiandoci in una capanna a Tahiti nei luoghi di Gauguin e distendendoci in uno dei campi di grano tanto cari a Vincent Van Gogh, ad Arles in Provenza, Anzovino condurrà con il pubblico un viaggio fatto di suoni e immagini nel concetto di terra come un luogo di cui siamo ospiti e come sinonimo di Radici.



Facendosi ispirare dalla Natura, la quale ha da sempre mostrato la sua potenza e superiorità sull’Uomo e continua a farlo proprio in queste settimane, Anzovino ha costruito la sua “sinfonia”, che come diceva il grande Gustav Mahler è un mondo costruito con i suoni.(format audiovisivo originale ideato e scritto da Remo Anzovino, senza alcuna finalità commerciale):