La Banda Civica 'Città di Monfalcone' inaugura i concerti estivi nei rioni

La Banda Civica “Città di Monfalcone” apre a Panzano, venerdì 16 luglio alle 20.30 la tradizionale rassegna di concerti estivi nei rioni, promossa dal Comune di Monfalcone. L’appuntamento è in piazzetta Esposti Amianto, con un repertorio preparato per l’occasione orientato su musiche di autori italiani, dai Nomadi, passando per Morandi e De André, intervallato dalle classiche marce per banda.



La Banda Civica “Città di Monfalcone” è nata ben 70 anni fa, nel 1951, con il nome di Banda “Oratorio San Michele”, per volere di don Pino de Luisa, con l’intento di aggregare, sotto l’egida della musica, bambini, ragazzi e adulti. Negli anni a seguire il numero di interessati al progetto sono aumentati e ben presto la banda è diventata un punto di riferimento per gli eventi folkloristici della città: sagre, concomitanze, ricorrenze festose, ma anche processioni ed eventi solenni.



La Banda Civica “Città di Monfalcone” è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, formata in prevalenza da musicisti non professionisti. Il suo intento è quello di promuovere la musica bandistica, diffondere la cultura musicale, preservare le tradizioni musicali del territorio.



Il secondo appuntamento sarà in Largo Isonzo - Crociera, lunedì 26 luglio.