La batteria raccontata e suonata da Christian Meyer degli Elii

La storia della batteria attraverso i generi, dagli anni 30 in poi, è al centro del seminario gratuito in programma venerdì 21 febbraio alla Biasin Concert Hall di Azzano Decimo alle 21. A condurlo con Christian Meyer, già batterista di Elio e le storie Tese. Sarà dunque un excursus piacevole e divertente dal Jazz a Elio e le Storie Tese, durante il quale Meyer racconterà la storia dei suoi eroi suonando e facendo ascoltare generi diversi. Meyer definito genio dei tamburi, per la sua fantasia, stile e ricerca dei suoni è molto apprezzato anche per la sua capacità comunicativa e simpatia. Da diversi anni è consulente per la Yamaha Japan nell’evoluzione del suono dei tamburi moderni.



Tre le sue collaborazioni figurano Gianni Morandi, Giorgia, Ike Willis (F. Zappa), James Taylor, Lucio Dalla, Mina, Ornella Vanoni, Paolo Fresu, Renzo Arbore, Santana, Sister Sledge, Steve Lukather (Toto), Tino Tracanna, Gigi Cifarelli, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi.