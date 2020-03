La Bohème e Pasticci al Verdi di Trieste: attivo il rimborso biglietti

Il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste comunica che a partire da martedì 10 marzo 2020 è possibile procedere con la richiesta del rimborso dei biglietti per gli spettacoli La Bohème e Pasticci a Trieste che sono stati annullati a seguito delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.



La richiesta di rimborso dei biglietti acquistati presso la Biglietteria del Teatro Verdi dovrà essere effettuata tramite compilazione di apposito modulo con allegato il biglietto – o i biglietti – in originale.



La richiesta deve essere presentata alla biglietteria del Teatro entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla data dello spettacolo acquistato.



Orario di apertura della biglietteria dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

Da martedì a sabato 9-13. Domenica e lunedì chiuso.

I biglietti acquistati tramite il circuito VIVATICKET verranno rimborsati dal circuito stesso secondo la procedura predisposta sul sito.

Il modulo di richiesta di rimborso è disponibile presso la Biglietteria del Teatro o può essere richiesto via email all’indirizzo boxoffice@teatroverdi-trieste.com

Prossimamente verranno comunicate anche le procedure per il rimborso del rateo di abbonamento.