La Bohème in diretta sul grande schermo

Appuntamento fissato per mercoledì 29 gennaio, alle 20.45, con l’opera lirica La Bohème messa in scena dalla Royal Opera House, in diretta via satellite, dal palcoscenico di Covent Garden. Un’opera ambientata in una Parigi ottocentesca che fa da sfondo ad una storia d’amore intrisa di disperazione e speranza sulle note del noto compositore Giacomo Puccini. Una trama che racconta le difficoltà della relazione amorosa tra Rodolfo e Mimì in contrapposizione a quella spensierata di Marcello e Musetta.

Mimì, malata di tubercolosi, decide in comune accordo con l’amato Rodolfo di separarsi per permettere alla ragazza di trovare un’amante più abbiente capace di prendersi cura di lei. Il fato riunirà i due nelle ultime ore di vita di Mimì, nelle quali si spegnerà fra le braccia dell’unico uomo che abbia veramente amato. Una rappresentazione diretta da Richard Jones, affiancato da Julie Burbach, che è riuscito a riprodurre la carica emotiva di gioia e angoscia di un giovane amore parigino rispettando, tuttavia, gli aspetti umoristici e tragici dell’opera pucciniana.

La stagione live della Royal Opera House regala al grande pubblico del circuito The Space Cinema la possibilità di vedere le più famose opere liriche usufruendo dei migliori posti in sala, assistere a produzioni di prestigio direttamente dalla poltrona e di reperire anche materiale esclusivo capace di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei performer.

Le prevendite per assistere all’evento sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link e su applicazione mobile ufficiale del circuito.