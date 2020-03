La buona musica ai tempi del Coronavirus

La buona musica per le prime prove di “normalizzazione” della vita, ai tempi del coronavirus. L’esperimento è firmato da Chamber Music Trieste che ieri sera, al Teatro Miela, ha onorato il concerto in programma mercoledì 5 marzo grazie alla disponibilità del grande violoncellista Luigi Piovano, artista di fama mondiale, da molte stagioni primo violoncello solista all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma ma anche apprezzato Direttore d’Orchestra. Una vera prova di “resilienza”, apprezzata dal pubblico di Chamber Music che, sia pure in misura ridotta, ha accolto con entusiasmo la serata e riservato lunghi ed emozionati applausi alla generosa performance del Maestro Piovano, un appassionante “viaggio” attraverso le note di Bach e altri temi originali, ispirati anche alla poesia di Cesare Pavese. «Un conforto – ha spiegato il violoncellista - per ricordare che la bellezza -della musica, dell’arte, della vita - può esserci d’aiuto anche nei momenti difficili di un contesto epidemico». L’apertura sulla Prima delle Sei ieratiche Suites di Bach, autentica summa - tecnica e musicale - del repertorio per violoncello solo, ha accompagnato gli spettatori sui sereni Tre pezzi per violoncello di Piovano padre. Quindi l’intensa suggestione, con la poesia che ha fatto irruzione fra le note: protagonista La voce, opera sperimentale dell’olandese Louis Andriessen, ispirata all’omonima poesia di Cesare Pavese, composta nel 1981 per la violoncellista americana Frances-Marie Uitti. Quindi, come a racchiudere il tutto in uno scrigno prezioso, la serata si è conclusa con la Seconda Suite di Bach, più vivace rispetto alla solenne Suite n.1 offerta in apertura. «Tutto molto emozionante – sottolinea il Direttore artistico di Chamber Music, Fedra Florit – anche in considerazione del momento. Soprattutto abbiamo voluto dare priorità alla sicurezza, garantendo la possibilità della distanza prescritta dai provvedimenti del Governo fra uno spettatore e l’altro, eccezion fatta per i nuclei familiari. In ottemperanza della nuova ordinanza ministeriale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il concerto in calendario mercoledì 18 marzo con protagonista il Quartetto Werther, è rimandato primo giugno». Dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it