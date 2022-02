Venerdì 18 febbraio, con inizio alle 20, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20), un concerto dal titolo “La canzone slovena nell’arco del tempo – Slovenska popevka skozi čas”. Sul palco si presenteranno vari noti cantanti sloveni, tra i quali Anika Horvat, Tatjana Mihelj e Vladimir Čadež, accompagnati nell’occasione dall’orchestra Big Band Nova di Nova Gorica (Slo), diretta dal maestro Damijan Valentinuzzi. Il ruolo d’ospite d’onore è stato assegnato alla cantante goriziana Paola Rossato.



La Big Band Nova, attiva dal 1996, è diventata ormai un gruppo musicale noto a un pubblico molto vasto. Con essa hanno collaborato molti artisti famosi, sia sloveni che internazionali.

Tra i loro più grandi successi, ricordiamo le loro collaborazioni con le famose cantanti jazz americane Gwen Hughes e Sherrita Duran. Il repertorio della Big Band Nova continua a crescere sia dal punto di vista del numero di composizioni che da quello dei generi, che variano dallo swing alla musica latina, dal jazz al funk, dagli arrangiamenti d'autore alle opere originali dei protagonisti.



Ingresso: € 10,00; abbonati Komigo e SSG-TSS € 5,00. Per informazioni e prevendita: Kulturni dom di Gorizia - tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it.



I promotori raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Green pass rafforzato, distanziamento, mascherine protettive FFP2, ecc.

Il concerto verrà replicato nella mattinata del giorno seguente, sabato 19 febbraio, per gli studenti delle scuole slovene di Gorizia.



Il concerto è promosso dal Kulturni dom di Gorizia e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del progetto “Scopriamo i talenti”), con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica.