La Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg sbarca a Trieste

E' ufficialmente partito il conto alla rovescia per il lungo viaggio che porterà la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg fino al castello sforzesco di Milano. Un viaggio lungo la musica anni '70 e '80 che partirà venerdì 15 luglio alle 21 dal Castello di San Giusto di Trieste. L'orchestra, nata da un'idea di Renato e Carlo Pontoni e unica nel suo genere in Italia, infatti, si appresta infatti a calcare il prestigioso palcoscenico triestino con il carico di energia di brani che hanno fatto sognare, e ballare, intere generazioni.

La formazione è composta da una trentina di elementi di altissimo livello tecnico diretti dalla precisa bacchetta del Maestro Denis Feletto, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Sua, tanto per fare un esempio, la direzione d'orchestra e artistica di Tony Hadley, ex Spandau Ballet, nel tour “That's life”.

Al loro fianco, oltre ai cori, tre solisti d'eccezione. Protagonisti di alcuni dei successi planetari che hanno segnato la musica di sempre saranno infatti ben tre le voci soliste per questa nuova edizione dello spettacolo. Il pubblico potrà così ascoltare Ginga, al secolo Claudia Scapolo, cantante nata in Luanda e cresciuta in Italia con il dono di una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul e ai canti gospel e con una straordinaria energia interpretativa, così come Gianluca Amore, cantante e cantautore padovano, definito dalla stampa di settore “una delle più belle voci soul del nuovo panorama musicale italiano”, per le due nuove date ci sarà una novità. A loro si aggiungono altri due “pezzi da 90”. Oltre a loro anche Stevie Biondi, all'anagrafe Stefano Fabio Ranno, fratello di Mario Biondi, con il quale è spesso salito sullo stesso palco come corista o per registrare insieme degli album.

Per quanto riguarda la scaletta, tra i tanti successi eseguiti rigorosamente dal vivo e completamente riarrangiati per l'occasione, non potranno mancare Abba, Stevie Wonder, Village People, Queen, Donna Summer e molti altri ancora. Insomma, una scaletta che difficilmente permetterà al pubblico di restare incollato alla sedia.

