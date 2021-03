La Cena con delitto è servita online

Pronti a investigare? Se i ristoranti sono chiusi, se non ci si può spostare dopo le 22, se, insomma, tutto sembra complicare il lavoro, il commissario Agostino Matranga non si scoraggia e, anzi, prosegue con le sue investigazioni in versione online.



Come sempre, danno libero sfogo alla creatività e alla fantasia gli attori di Anà-Thema Teatro che, in un momento storico mai stato così difficile per il mondo dello spettacolo, cerca di reinventare il modo di fare teatro proponendo stavolta un altro avvincente appuntamento con le “Cene con delitto... online”.



Dalle sale dei ristoranti, infatti, le investigazioni del commissario più conosciuto della regione, al secolo l'attore, regista e direttore artistico della compagnia, Luca Ferri, si spostano sabato 13 marzo alle 20.30 direttamente nelle case dei commensali.





“Alla cena ci pensi tu, ma il crimine lo portiamo noi!”. Il pubblico infatti organizzerà per proprio conto la tradizionale cena e durante il pasto si potrà collegare tramite la piattaforma Zoom con il commissario Matranga per cercare di risolvere insieme il caso.

Sono ammesse massimo 20 squadre di partecipanti e per accedere al link è necessario scaricare l'app gratuita di Zoom. La durata dello spettacolo è di un'ora e mezza e il costo è di 18 euro per squadra partecipante. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all'indirizzo info@anathemateatro.com o telefonare al 345 3146797.