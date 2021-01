La Cena con delitto online

Riprendono le indagini del commissario Matranga che, per la prima volta si trova ad indagare online. Il pubblico, grazie ad Anà-Thema Teatro, giovedì 21 gennaio 2021 alle 20.30, potrà vivere l’avventura direttamente da casa propria.

Alla cena ci penserà il pubblico stesso, ma il crimine lo portano gli attori! Prenotazioni via mail, dopo il bonifico di pagamento verrà inviato il link per connettersi e, insieme alla propria squadra, si 'giocherà' in diretta col commissario e gli altri gruppi investigativi.



Per accedere al link serve aver scaricato la piattaforma di ZOOM

MAX 20 squadre investigative. Durata cena con delitto circa 90 minuti.



Costo del delitto on line € 18 a squadra

info e prenotazioni INFO@ANATHEMATEATRO.COM tel.3453146797