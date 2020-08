La chitarra di Lucio Battisti per il gran finale del Fosar Festival

Massimo Luca, la sera del 30 agosto, sarà protagonista al Fosar (Free Open Space Art Rock), il festival nazionale delle Arti e musiche creative indipendenti, a Brugnera.

Nato nel 2012 il Fosar ha in breve tempo bruciato le tappe per diventare un festival a carattere nazionale, entrando di diritto nella top dei festival nazionali del settore. Per l'anno 2020 è prevista una grande edizione che verrà presentata nella splendida cornice del Parco di Villa Varda, a Brugnera.



Il 30 agosto il Fosar sarà il centro nazionale del settore Indipendente, con artisti, etichette discografiche, artisti, letterati, poeti, produttori, grafici, fumettisti, buskers e tanto altro da tutta Italia e dalle nazioni confinanti il Friuli Venezia Giulia.



Le note di Lucio Battisti faranno da cornice per un gran finale.