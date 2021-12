La colonna sonora di Dante Alighieri

Una prima assoluta, concepita ad hoc per il palco di San Vito Musica, la stagione curata da 11 anni dall’Accademia d’archi Arrigoni con la direzione artistica di Domenico Mason. Sabato 11 all’auditorium di San Vito al Tagliamento, Dante verrà celebrato tra musica, fantasia, storia e arte in una narrazione composita e multidimensionale, nella quale le ‘voci’ (musica e orchestra, i racconti, l’arte dal vivo) ripercorreranno la leggenda del passaggio del Poeta in Friuli Venezia Giulia tra cultura tradizionale e popolare, sacro e profano, immanente e trascendente, in una sorta di favola moderna. Celebration Concerts: Dante, con le musiche firmate da Davide Pitis, sul podio anche come direttore dell’Accademia d’archi, vede co-protagonisti la voce e i testi dello scrittore Angelo Floramo e le improvvisazioni pittoriche di Arianna Ellero. Il risultato è un viaggio nel passato - da quello tra realtà e leggenda di Dante tra Udine e Tolmino a quello letterario attraverso i manoscritti ‘friulani’ della Commedia – le cui musiche sono state create “mettendo il materiale musicale all’interno di un caleidoscopio dotato di lenti particolari, messe a punto dai vari periodi storico-musicali”.



“L’amore e la conoscenza profonda della musica da parte di Dante - puntualizza Pitis, compositore e direttore d’orchestra e di coro - sono assolutamente evidenti nella sua opera e il suo riferirsi alla dimensione musicale denota sempre profondità e competenza. Più che il riferimento a singoli spunti musicali evocati da Dante, mi ha colpito l’utilizzo nella Commedia di una tecnica narrativa reinventata dalla letteratura contemporanea: l’espediente che consiste nel segnalare il nome di un brano che ci si aspetta che il lettore ascolti mentalmente come ‘colonna sonora’ della narrazione. Un punto di partenza interessante e stimolante”.