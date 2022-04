La comicità di Giuseppe Giacobazzi sul palco del Rossetti

Grande appuntamento con la comicità al Politeama Rossetti di Trieste. Sabato 30 aprile 2022 sarà il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi a divertire il pubblico con lo spettacolo “Noi – Mille volti e una bugia”, progetto che racchiude 25 anni di sketch e risate proposte dall’artista considerato giustamente da pubblico e critica come uno fra i più brillanti e amati esponenti del teatro comico italiano di sempre.



I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Info su www.azalea.it .



Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata. 25 anni fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Dove in un lampo si è passati dalla bottega sotto casa alle “app” per acquisti, dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone; il tutto vissuto dall’uomo Andrea e raccontato dal comico Giacobazzi. Come in uno specchio, o meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta ad invecchiare è l’uomo e non il ritratto. “Noi – Mille volti e una bugia” è uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere a una domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera”.