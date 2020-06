La Compagnia Brat cerca nuovi attori

La Compagnia Brat, in collaborazione con Pantakin da Venezia, presenta un casting sotto forma di laboratorio, finalizzato alla selezione di uno o due attori professionisti per la produzione del nuovo spettacolo Malacarne - La ballata dell'amore e del potere, diretto dal regista Michele Modesto Casarin, il cui allestimento è previsto tra agosto e settembre 2020.

Lo spettacolo si inserisce nel programma di Fri.Co - Friuli in Commedia, per la promozione e diffusione del teatro e la valorizzazione della cultura e della storia del Friuli, sostenuto dalla Regione, in partenariato con Pantakin, i comuni di Latisana, Porpetto e Reana del Rojale, l’associazione Teatrul Podul di Bucarest, l’associazione Bobo e i suoi amici e il circolo Arci Sagapò aps e con il patrocinio del comune di Aquileia.

Malacarne - La ballata dell’amore e del potere è uno spettacolo di Commedia dell'Arte con una drammaturgia contemporanea, curata da Marco Gnaccolini, basata sulla caduta del Patriarcato di Aquileia e sul testo Travagli d’amore, che porta alla luce una maschera friulana sconosciuta: Malacarne. Servo accorto e simpatico, personaggio a tutto tondo, che nulla ha da temere nel confronto con Arlecchino e altri grandi maschere, rappresenta la sorte grama che accompagnò il popolo friulano per secoli.

La selezione avverrà tramite un laboratorio gratuito di tre giorni condotto dal regista Michele Modesto Casarin, che si svolgerà presso la sede della Compagnia Brat a Porpetto nei giorni 9, 10 e 11 luglio.

Possono candidarsi attori e attrici professionisti, con esperienza nell’uso della maschera, inviando una mail con oggetto: “Laboratorio Casting Fri.Co” corredata di curriculum e due fotografie (un primo piano e una figura intera) all’indirizzo brat.teatro@gmail.com entro e non oltre il 29 gugno. Saranno ammessi al laboratorio 12 candidati, selezionati in base al materiale inviato, che riceveranno comunicazione entro il 2 luglio.