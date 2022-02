La Compagnia di Arti e Mestieri presenta 'Viva l’Italia'

Venerdì 25 febbraio, all’auditorium Concordia di Pordenone alle ore 11.00, la Compagnia di Arti e Mestieri presenta lo spettacolo Viva l’Italia realizzato con la partecipazione degli studenti del liceo Leopardi Majorana di Pordenone.

Lo spettacolo conclude il progetto educativo espressivo sul tema “Scoprire il Risorgimento con Ippolito Nievo”: progetto sostenuto dalla Regione FVG, avviato nel 2021 e che ha visto la collaborazione dell’Università di Udine e della Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo. Lo spettacolo è frutto di un percorso di formazione teatrale sulla storia che portò all’unità d’Italia attraverso la poetica, le suggestioni, le visioni e la testimonianza di Ippolito Nievo, protagonista e testimone di quel periodo storico. Nievo rappresenta infatti uno degli interpreti più autentici della cultura italiana negli anni cruciali tra risorgimento e avvio dello stato unitario e attraverso le sue opere e la sua vita, che si interrompe a soli 29 anni proprio sulla soglia dell’Italia unita, si ricostruisce la storia di una generazione dal grande slancio politico-morale.



Il Friuli Venezia Giulia, il “piccolo compendio dell’universo” a cui era profondamente legato, gli diede inoltre la possibilità di soffermarsi sulle condizioni di vita del mondo contadino di allora che contribuirono a formare la sua coscienza politica e sociale per una speranza di una Italia unita basata sui valori di uguaglianza e solidarietà. L’obiettivo di tutto il percorso che si conclude con questo ultimo evento è stato quello di far scoprire alle nuove generazioni un’epoca di passioni ed ideali giovanili che possono trovare corrispondenza oggi nel desiderio di rinnovamento e ‘risorgimento’ per il nostro paese nel difficile momento che abbiamo e stiamo ancora attraversando.



Lo spettacolo presentato a giugno per il pubblico serale viene ora finalmente proposto alla comunità scolastica che avrà così modo di confrontarsi sui temi dello spettacolo e sull’importanza del fare teatro per i giovani. Gli interpreti sono Alex Battiston, Davide Bigoni, Emma Gaspardo, Sofia Macrì, Beatrice Mattarese, Laura Nadin, Giulia Pizzo, Lisa Vidotto. Le musiche dal vivo sono eseguite da Nicola Milan e per i canti risorgimentali gli studenti sono seguiti da Francesca Ziroldo. La realizzazione del progetto e la regia è di Bruna Braidotti ed ha coordinato il progetto la Prof.ssa Silvia Pettarin.