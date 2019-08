La Compagnia di Arti e Mestieri si ferma a Tramonti di Sopra

Domenica 18 agosto il tour teatrale turistico della Compagnia di Arti e Mestieri si ferma a Tramonti di Sopra. Un’ appuntamento che comprende un’escursione, lo spettacolo “Il racconto del Mulino” e la degustazione dei prodotti tipici della Valle Tramontina.



L’occasione per raccontare le vicende che ruotano intorno al mulino idraulico nel nostro territorio è la visita al mulino Pradiel di Tramonti di Sopra, tipico mulino di montagna, così che, per chi vuole seguire l’intero programma, si prevede una escursione con guida alle pozze Smeraldine formate dal Meduna ed al mulino, con partenza alle ore 15.30 dal centro Visite di Tramonti di Sopra, lo spettacolo alle ore 19.00 a Borgo Titol e a seguire una cena sempre a Borgo Titol con specialità della Val Tramontina. E’ anche previsto il trasporto in corriera per chi vuole raggiungere Tramonti con partenza da Pordenone alle 14.00 (per prenotazioni tel. 043440115). Lo spettacolo che fa parte del progetto “Le vie d’acqua: l’eredità di Leonardo”, mette inscena la storia della tecnologia più importante che dal medioevo in poi ha mosso opifici di ogni genere e di cui Leonardo si occupo e perfezionò nel progettare le sue macchine. Si ripercorre attraverso il mulino la storia del territorio friulano e delle diatribe inerenti l’uso dell’acqua che vedevano contrapposti mugnai e veneziani, che gestivano la fluitazione del legname, (e che proveniva anche dalla Val Tramontina). Inizia, con la ruota idraulica, un processo di liberazione dalla fatica, processo in realtà controverso e non lineare in cui siamo ancora immersi. Proprio per questo i mulini erano all’origine luoghi pieni di mistero e fascino, luoghi di perdizione, di eresie, di peccato, di truffe, che nello spettacolo l’interprete racconta attraverso i diversi personaggi. Il mulino è ‘parlato’ da mugnaie e nobildonne, mogli, figlie e donne d’oggi che ruotano attorno al mugnaio/musicista, in un chiacchiericcio della quotidianità che appare il retrobottega della Grande Storia, a suggerire che i contemporanei conflitti sull’energia sono nodi creati nel Medioevo dal girare delle pale con la forza dell’acqua. Accompagna e dialoga con i personaggi il musicista /mugnaio interpretato da Nicola Milan alla fisarmonica .



Il testo ha vinto il premio internazionale di drammaturgia “La scrittura della differenza” capri 2008 con la motivazione… “Attraverso vari registri linguistici il mulino diventa metafora di uno sviluppo economico controverso, restituendoci una riflessione molto attuale sulle trasformazioni delle tecniche ed il loro impatto sull’ambiente e sulle condizioni di vita delle persone”.



Chi vuole può seguire tutto il programma o anche assistere solo allo spettacolo .