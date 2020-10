La condivisione del lavoro ‘Woyzeck’ al Teatro Verdi di Gorizia

Con il progetto ARTEFICI. Residenze creative FVG ArtistiAssociati mette in dialogo artisti e compagnie italiani delle arti performative con il territorio goriziano attraverso la pratica della residenza artistica e, successivamente, con la restituzione e lo scambio degli artisti con il pubblico.



Mercoledì 14 ottobre, alle 20.30, al Teatro Verdi di Gorizia. Il testo di Letizia Russo su cui hanno lavorato in residenza il regista Carmelo Alù e l’attore Marco Quaglia (movimenti di Chiara Taviani) si intitola ‘Woyzeck’ che è un soldato semplice e un uomo semplice di una piccola cittadina. Ha avuto un figlio da una donna, Marie, e per sostentare questa famiglia illegittima è anche barbiere e cavia umana di un medico scienziato che lo sottopone ad assurde diete e ad esperimenti di natura psicologica, il tutto volto a dimostrazione della bestialità umana. La lussuriosa Marie viene però sedotta da un soldato ben più importante di grado e molto più aitante del povero Woyzeck. Quando il seme della gelosia viene instillato nella fragile mente del soldato semplice gli eventi, dentro e fuori la testa del disgraziato, precipitano. Difficilmente in teatro il tormento psichico di qualcuno riesce a superare la soglia che divide attore e spettatore. Woyzeck è solo. E il progetto mette al centro solo lui e gli spettatori.



