La consacrazione passa per gli Usa

Il 2019 è ufficialmente l’anno della consacrazione internazionale per il compositore e pianista pordenonese Remo Anzovino, fra gli esponenti più innovativi ed eclettici della musica strumentale contemporanea. Dopo essere stato insignito del Nastro d’Argento 2019 – Musica dell’arte per le sue colonne sonore (a marzo è uscito Gauguin a Tahiti – Il Paradiso perduto, a fine novembre arriva Frida Viva la vida, dedicato a Frida Kahlo), e dopo il successo del tour di debutto in Giappone, ecco la prima tournee negli Usa, in tre luoghi sacri della musica dal vivo per gli americani: sabato 16 ai Pianoforte Studios a Chicago, lunedì 18 al Kennedy Center a Washington DC e infine il 19 a New York al The Cutting Room, il celebre club che ha lanciato Lady Gaga e ospitato grandi nomi del panorama mondiale come Lana Del Rey, Norah Jones, Sheryl Crow e tanti altri.