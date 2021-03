La Contrada di Trieste celebra il Dantedì

La Contrada di Trieste, in occasione delle celebrazioni del Dantedì, il 25 marzo, divulgherà sui propri canali social (Facebook e Youtube) una clip realizzata da Enza De Rose che vede come protagonista Adriano Giraldi: un viaggio dantesco in cui l'attore attraversa gli spazi del teatro ancora in ristrutturazione, il palco, la sala recentemente rinnovata, gli uffici amministrativi, mentre si sentono recitati i versi danteschi dell'Inferno.

Un'originale visione dall'interno che con leggerezza vuole avvicinare gli spazi del Teatro a chi per ora non può usufruirne e lanciare il messaggio: siamo qui, gli artisti pur nella difficoltà sono presenti a ricordarci la bellezza dell’arte.

Questa nuova clip è solo una delle proposte che la Contrada ha già attivato per celebrare i settecento anni del Sommo Poeta. Dopo il successo dell'iniziativa "Linguaggi Umani", la call che ha consentito a tre collettivi di giovani artisti di sviluppare la loro personale visione di Dante in performance poi trasmesse live sui canali social del teatro, la Contrada sta lavorando a un progetto in compartecipazione con l'Università degli Studi di Trieste e a uno spettacolo in collaborazione con Artisti Associati, il Teatro Miela Bonawentura e il CSS di Udine che sarà presentato in conferenza stampa il 23 marzo alle 11 su zoom e che ha coinvolto molte scuole del territorio.