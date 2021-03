La Contrada presenta 'Cosa ti rode?'

Lunedì 15 marzo, alle 18, ritorna l'appuntamento settimanale con "Cosa ti rode?", la rubrica di intrattenimento culturale della Contrada a cura di Enza De Rose e Daniela Sartogo in diretta sui canali social del Teatro (Facebook e YouTube).



Ospite di lunedì sarà Sergia Adamo, Professoressa di Letterature comparate e Teoria della letteratura all'Università di Trieste con particolare riferimento all'area di ricerca sui rapporti interculturali. Ha tradotto numerosi saggi di Spivak e Butler, tra cui, di quest'ultima, "Questione di genere", edito LaTerza e per Aut Aut edizioni ha curato il numero monografico "Judith Butler. Violenza e non-violenza".



Dal Teatro dei Fabbri di Trieste, Enza De Rose ripercorrerà in diretta streaming con lei la sua carriera, traduzioni e progetti passati e futuri.