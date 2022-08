La cover band Exes al Tiare Summer Emotions

Continuano gli eventi del ricco calendario di Tiare Summer Emotions organizzati nella nuova arena esterna in Località Maranuz a Villesse. Giovedì 11 agosto a partire dalle 21 appuntamento gratuito con il gruppo Exes, una delle cover band più conosciute in Friuli Venezia Giulia - ma non solo - sinonimo di uno spettacolo che fonde il coinvolgimento del pubblico presente a una proposta artistica unica nel suo genere.

Da oltre 15 anni presente sui migliori palchi d'Italia, la band friulana è stata protagonista in oltre 2.000 feste di piazza con uno show in cui il pubblico riceve tutta l'energia della musica live. L'idea dei cinque musicisti di grande esperienza che la compongono, infatti, è quella di proporre uno spettacolo alternativo al tradizionale live dove il pubblico ne diventa parte integrante grazie alla voce di Max Panico, la chitarra di Gianluca Pavan, il basso di Max Gelsi, le tastiere di Luca Valeriani e la batteria di Carlo Amendola.

Lo stesso giorno del concerto, i primi 200 spettatori che si presentano all'Infopoint del Tiare Shopping dalle 19 alle 20 riceveranno un ticket che dà diritto a una consumazione in omaggio da ritirare al chiosco situato all'interno dell’arena estiva a partire dalle 20.30.

Per quest'evento, oltre ai canonici chioschi “food & drink”, l'allestimento di Tiare Summer Emotions prevede, per chi ne avesse bisogno, delle postazioni a sedere e un'area disabili.

Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: il 12 agosto con Zelig, il 16 agosto con Vipers Queen, il 20 agosto con Miami e Schiuma Party il 26 agosto con DJ Franchino, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso, il 28 agosto Electro - musica elettronica con special guest surprise e gran finale il 31 agosto per ripercorrere, in compagnia di Radio Company, la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.