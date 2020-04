La creatività è più forte della crisi

Se è vero, come recita una citazione apocrifa che circola sui social, che “dalla crisi nasce la creatività”, allora il momento è propizio per tutti gli artisti. Anche se nelle loro tasche non entra nulla da più di un mese, se il loro futuro è precario, se non fosco, visto che gli unici guadagni – quelli dei concerti – sono interrotti a tempo indeterminato e la vendita degli album, con relativi introiti, è pari a zero.

Certo, la classifiche ufficiali della Fimi vengono ancora stilate settimanalmente, così come ogni venerdì ‘escono’ - virtualmente – nuovi album, anche se i negozi sono chiusi e i canali del commercio on-line prevedono tempi di consegna ‘medievali’ per beni considerati ‘non di prima necessità’ come la musica, i libri e la cultura in genere. Quella che rischia di essere la pietra tombale su un supporto come il cd (alcune major avevano già indicato il 2020 come l’anno della scomparsa programmata) e l’ancora economicamente poco vantaggiosa presenza in streaming non hanno però bloccato la creatività. Soprattutto quella legata all’emergenza. Che la musica non si sia fermata lo dimostrano le diverse iniziative musicali nate spontaneamente in rete, capace – nel momento del bisogno – di annullare ogni distanza e confine.



Partendo da qui, alcunihanno raccolto l’invito dei friulania ‘riunirsi’ in forma virtuale per uno scopo benefico (una donazione al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Udine) con la speranza di diffondere e condividere un mantra di positività. Ognuno di loro -- ha prestato la propria voce e/o il proprio strumento per il brano. Scritto e composto dalla coppia – artistica e nella vita – Daici-Rizzi, è disponibile sui digital stores e in video su YouTube, con le singole riprese girate autonomamente da ogni artista. Oltre a questo piccolo, ma significativo ‘Live Aid’ della scena friulana, che comprende molti protagonisti di quella splendida esperienza itinerante chiamata ‘Circolo acustico’, ci sono altre proposte dettate dalla necessità del momento. Come quella dei, band attiva da anni sul territorio regionale e nazionale. Restando ognuno nelle proprie case, vicino a, rispettando la quarantena e utilizzando solo la strumentazione di fortuna disponibile,hanno, prodotto e mixato insieme al sound engineer, con numerose sessioni in videoconferenza. Un modo per utilizzare al meglio e al servizio di creatività e musica il tempo concesso dal lockdown, offrendo il brano, “una riflessione semplice e senza pretese per raccontare la vita in quarantena” su YouTube e in streaming.Completamente autoprodotto in casa – o meglio,, trasformata in un vero e proprio studio di registrazione -, componente del, già autori del nuovo inno, in cui il protagonista viveva recluso in un mondo asettico, imprigionato in una realtà inverosimile, come quella che stiamo provando in questo difficile momento storico. Il testo invece suona come un urlo di riscossa e di (sana) rabbia per afferrare questa parentesi come una fonte d’ispirazione e preparazione ad una nuova esistenza. Last but not least,, immaginando un futuro migliore “per creare un miracolo più puro”.