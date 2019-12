La creatività oltre la malattia

Una stanza, due tipi stralunati e la loro immaginazione; una storia ‘presa al volo’ che diventa concerto. Venerdì 13 all’auditorium ‘Galupin’ di Romans d’Isonzo, Alberto Valentinuz presenta live l’anteprima dell’album Oltre il giardino, in uno spettacolo in cui racconta un esperienza di lavoro particolare: un laboratorio musicale con un giovane con autismo, dotato di gran talento e passione per la musica. L’intreccio di canzoni e parole – con gli arrangiamenti di Tommaso Casasola e la presenza live di Pietro Spanghero, Francesco De Luisa e Pietro Sponton degli Zen Zone - svela il legame che si è venuto a creare attraverso il percorso educativo, artistico e umano. “Giocare ad inseguirlo – spiega il vocalist di Zen Zone - nella sua capacità di saltare da un brano all’altro, mettendo in musica le sue parole, è stata la chiave per stabilire un’intesa. Riordinando spunti e appunti, ha preso forma la consapevolezza che almeno le canzoni avrebbero potuto saltare il muro, oltre il giardino, con tutte le incertezze, paure ed emozioni di questa vita”.