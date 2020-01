La crisi mette a nudo le tute blu

Dopo più di vent’anni, la storia è ancora attuale e – anzi – la disoccupazione di massa che nel ’97, quando uscì il film The Full Monty, sembrava “un fulmine a ciel sereno con cui iniziare a fare i conti, oggi questo titolo ha il sapore amaro della presa d’atto che i conti non sono ancora chiusi”.



Sono le parole con cui Massimo Romeo Piparo – il nome di riferimento per la commedia musicale all’italiana – spiega la sua versione degli operai disoccupati che, spinti dalla necessità, si inventano il più improbabile dei lavori: gli spogliarellisti! Il musical più atteso della stagione arriva al Giovanni da Udine da venerdì 10 (quando la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer per ‘Casa teatro’) a domenica 12 nella versione della Peep Arrow Entertainment, griffe dei titoli di maggiore successo degli ultimi anni.



Sul palco la storia di cinque disoccupati che trascorrono le giornate nella periferia industriale di una grande città, dividendosi tra la passione per il calcio e un salario da reinventare. Spinti dalla situazione avversa, gli eroi in tuta blu si lasciano condurre in un’impresa fuori dall’ordinario per raggranellare un po’ di soldi: allestire uno spettacolo di… spogliarello maschile! E nonostante il senso di inadeguatezza, riusciranno a mettersi di nuovo in gioco con il ‘servizio completo’ del titolo.



Con un super-cast guidato da Paolo Conticini e Luca Ward – già protagonisti di Mamma Mia! - Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis, il musical di Terrence McNally conquista il cuore del pubblico perché “The Full Monty è una storia divertente che ha il sapore della rivalsa”.