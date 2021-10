La cultura al cento per cento al Teatro di Cormons

Il Teatro Comunale di Cormons è pronto a rialzare il sipario. E’ con grande emozione che vi presentiamo il nuovo percorso artistico in una sala che finalmente potrà aprire a capienza piena: la cultura al cento per cento!

La nuova stagione del Comunale partirà con l’inizio del prossimo anno: sette nuove proposte in abbonamento presentate dal direttore artistico Walter Mramor, assieme al sindaco di Cormons Roberto Felcaro all’assessore alla cultura Martina Borraccia, e al presidente della Fondazione CaRiGo, Cavalier Alberto Bergamin. Sette occasioni per divertirsi, meditare e lasciarsi coinvolgere dalle emozioni e dai grandi protagonisti in scena.



Si inizierà l’11 gennaio con Amanda Sandrelli che sarà ‘Lisistrata’, una farsa di Aristofane che in maniera paradossale e umanissima ci fa scoprire i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Il 9 febbraio sarà proposta la prima regionale di ‘Stanno sparando sulla nostra canzone’ con Veronica Pivetti in una commedia con musiche scritta da Giovanna Gra, che ne cura la regia assieme a Walter Mramor: saremo abbracciati da una trascinante colonna sonora che va da David Bowie a Gianna Nannini, da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynor a Renato Zero, passando per Cher, Achille Lauro, l’intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John. Sarà poi la volta di Silvio Orlando, il 22 febbraio, in prima regionale con ‘La vita davanti a sé’ di Romain Gary che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Il 4 marzo Giovanni Leonarduzzi porterà in scena il suo ‘Profumo d’acacia’ una danza al confine fra favola e bugia. Un’illusione in un posto e in un tempo magici che affonda le sue radici nella tradizione friulana. Preparatevi, il 29 marzo, per una serata all’insegna del divertimento con la prima regionale – dopo il debutto nazionale al festival di Borgio Verezzi – di ‘Tre uomini e una culla’ diretto da Gabriele Pignotta che assieme a Giorgio Lupano e ad Attilio Fontana, saranno i tre ‘scapoloni’ della riuscitissima commedia firmata da Coline Serrau. Il 7 aprile sarà ospitato, in prima regionale, l’ultimo lavoro diretto da Roberto Valerio: ‘Zio Vanja’ di Anton Cechov, il dramma delle occasioni mancate, della rinuncia a cogliere le occasioni per cambiare la propria vita. A chiudere la stagione 2022 sarà, il 21 aprile, l’esplosivo ‘Oblivion Rhapsody’ con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli che proporranno uno show sfavillante per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme.



La campagna abbonamenti partirà il 5 novembre con le conferme (tutte le indicazioni e orari su www.artistiassociatigorizia.it).Non dimentichiamo però che il Comunale di Cormons ospiterà da subito la seconda parte della stagione ‘Ripartiamo’ 2021: si tratta di quattro appuntamenti a sbigliettamento la cui prevendita partirà il 18 ottobre.Il 5 e il 6 novembre Gabriele Pignotta sarà lo sventurato protagonista di ‘Toilet’, un’incredibile commedia dal finale inaspettato. Gli illusionisti della danza dell’RBR Dance Company ci faranno sognare con ‘Boomerang’, un viaggio onirico che ci accompagnerà fino agli abissi, il 18 novembre. Tutti pronti anche per l’attesissima prima regionale di ‘Scusa sono in riunione… ti posso richiamare’ con Vanessa Incontrada che potremo vedere il 30 novembre e l’1 dicembre. Infine, il 16 dicembre, sarà la volta di ‘Coppia aperta quasi spalancata’ ‘Coppia aperta quasi spalancata’ lo straordinario e sempreverde testo di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico.Bentornati a teatro.