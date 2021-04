La cultura può fermare la violenza?

Si è tenuto nei giorni scorsi online il convegno “Contro la violenza. L’identità culturale per la costruzione di network di contrasto e prevenzione della radicalizzazione” organizzato dall’Università di Trieste - Dipartimento di studi umanistici all’interno di un progetto più ampio finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di cui è responsabile scientifica Sergia Adamo.



Il progetto ora continua: in particolare, mercoledì 14 aprile partirà una rassegna di film organizzata dall’Alliance Francaise di Trieste e aperta in streaming, direttamente da casa, a tutti gli interessati. Sarà possibile vedere film recenti e particolarmente significativi rispetto ai temi trattati, quali "L’età giovane" dei fratelli Dardenne del 2019, "L’affido – una storia di violenza", del 2017, "Una volta nella vita del 2014", ma soprattutto "I miserabili", importante film del 2019, che ha ricevuto il premio speciale della giuria al festival di Cannes.



Per informazioni si può scrivere alla mail, collegarsi al sitoo al linkA proposito del convegno che si è tenuto, esso ha avuto il merito di allineare diversi interventi: sulla gestione della violenza in Pakistan e in Tunisia, sull’importanza del movimento, sulla cultura araba, su quella delle banlieues francesi, sulle riflessioni artistiche sulla dittatura argentina. Ma ha portato anche a dialogare con studiosi e studiose dall’Egitto, in particolare un centro dell’università Al-Azhar, dall’Algeria, dal Pakistan, dalla Bosnia, con una eccezionale e inedita concentrazione di prospettive diverse, raramente prese in considerazione in Europa.Il convegno ha visto anche una serie di laboratori sugli stessi temi, sempre con l’obiettivo di ragionare sulle cornici che la cultura può costruire attorno all’eventualità della violenza, per trasformarla in una diversa immaginazione del futuro.Attorno a tutto questo si è creato un network, a livello locale, con diverse associazioni del territorio (come l’Alliance Française, l’Associazione Italo-Americana, l’Associazione Italiana Biblioteche, la Rete D.P.I. (Nodo di Trieste) e con alcune istituzioni scolastiche (IC Valmaura, IS Dante Carducci), oltre che a livello internazionale. Lo scopo è quello di costruire e rafforzare una rete di proficuo scambio di conoscenze e strumenti educativi, per contrastare i fenomeni di insofferenza civile, violenza politica e radicalizzazione religiosa, di cui abbiamo visto i terribili effetti negli ultimi decenni.Diceche “la cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande”. Ce ne rendiamo conto nella vita di ogni giorno quando ci troviamo a confrontarci ciò che riteniamo diverso da noi: tutto quello che pensavano di conoscere appare sotto una luce nuova, ciò che sottovalutavamo può diventare importante e ci troviamo, infine, arricchiti e arricchite di un punto di vista completamente nuovo. Si tratta allora di intendere la cultura non come un'identità definita a priori da cui è impossibile distaccarsi, ma come uno spazio dove interi modi di vita si intrecciano, riconoscono le eventuali conflittualità le inquadrano per affrontare la violenza, attraverso la conoscenza e il riconoscimento della diversità.