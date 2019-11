La danza incontra l'autismo

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale di Monfalcone, The Lab Collettivo Contemporaneo presenta la seconda serata di danza a scopo benefico correlata al progetto “R.umore Bianco”.

Al progetto collaborano due associazioni del territorio che si occupano di bambini e ragazzi che presentano Disturbi dello Spettro Autistico e altri tipi di disabilità: Terranova ONLUS di Turriaco e Diritto di Parola ONLUS di Gorizia; collabora al progetto anche Luisa Vermiglio, attrice ed educatrice teatrale.



L’iniziativa non vuole essere una semplice rassegna di danza, bensì un momento di riflessione su un tema molto attuale ma per tanti ancora poco conosciuto: l’autismo.

Gli obiettivi della serata a teatro sono: sensibilizzare e informare il pubblico sul tema dell’autismo e aiutare, con il ricavato, le associazioni Diritto di Parola ONLUS e Terranova ONLUS.



La prima edizione è stata un successo registrando 300 presenze. Anche quest’anno dieci scuole di danza del territorio hanno accettato di partecipare con entusiasmo a questo evento di beneficenza: Arteffetto - Artedanza - Ballet Club - Cenacolo Arabesque - Èlever Contatto Danza - Il Nuovo Centro Danza - Ilydance Studio - Movimento Espressivo – Tersicore - The Lab Formazione Danza. Durante la serata interverranno, in qualità di relatori: Diritto di Parola ONLUS, Terranova ONLUS, gli studenti dell’ISIS Pertini, Luisa Vermiglio e The Lab Collettivo Contemporaneo, che esporranno la natura del progetto R.umore Bianco e la personale esperienza con i Disturbi dello Spettro Autistico.



Le novità di questa seconda edizione riguardano la presenza di danzatori professionisti di rilievo nazionale e internazionale nel panorama della danza contemporanea, che porteranno in scena tre spettacoli di alto livello. “I AM” è il primo spettacolo ospite di R.umore Bianco che ha debuttato come primo studio al prestigioso festival Hangarfest 2019 prodotto dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci e interpretato da Michela Paoloni e Fabio Bacaloni. “GIANNI – PASQUALE” è il secondo spettacolo ospite interpretato da Giacomo Todeschi, danzatore che ha lavorato con Spellbound Contemporary Ballet di Mauro Astolfi. “MANBUHSA” è il terzo spettacolo ospite che è andato in scena in numerosi Festival nazionali e internazionali, ed è stato selezionato dal Network Anticorpi XL nella “Vetrina per la giovane danza d’autore”. Interpretato da Giacomo Todeschi e Pablo Girolami, danzatore che ha lavorato con importanti coreografi come Jiri Kylian, Wayne McGregor, Hofesh Shechter, Mauro Astolfi e molti altri.



Il progetto R.umore Bianco è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Monfalcone che ha inoltre riconosciuto la serata di beneficenza come un evento di rilevante interesse.

“Coinvolgere in questa iniziativa le scuole di danza con i propri allievi e i genitori, l’amministrazione comunale di Monfalcone e associazioni che trattano l’autismo è, a nostro parere, vitale per creare un clima di collaborazione e sinergia.” sostengono i giovani di The Lab Collettivo Contemporaneo.