La Deejay Parade incorona un Dj di Tolmezzo

Dopo anni di assenza, la musica dance ‘made in Friuli’ è tornata a far parlare di sé.

Dal terzo posto alla vetta, in poco meno di un mese. È la scalata vissuta dal brano 'Elektro' di dj Outwork nella classifica settimanale stilata da Deejay Parade, storico programma di Radio Deejay dedicato alla musica dance ed elettronica.

La traccia, realizzata nel 2005 e riproposta remixata grazie al supporto del misterioso dj Dynoro, sta rivivendo una seconda giovinezza, tale da fare riassaporare i fasti vissuti 15 anni fa.



Ma chi è Dj Outwork? Pietro Berti, ovvero Dj Outwork nel mondo della musica, è originario di Desenzano, ma da oltre 20 anni vive a Tolmezzo. Ha iniziato a fare il disc jockey già alla fine degli anni ’80, ovvero quando la musica dance dominava il panorama giovanile riempiendo sale da ballo e imponendo stili e sound.

Dal 1996, Berti ha poi iniziato a produrre e a collaborare con varie etichette componendo la prima traccia, One Side Effect, con lo pseudonimo Outwork nel 2004. Pochi mesi più tardi, 'Elektro' entra nelle playlist di tutto il mondo e Berti inizia il suo tour mondiale venendo invitato a suonare nei club e nei festival più prestigiosi del pianeta, dal Queen di Parigi, al Sirena di San Paolo.

Oggi, grazie a quel pezzo, per il carnico di adozione si ripropone una sorta di rewind. Sul Tubo, infatti, la traccia remixata ha già raggiunto il milione e mezzo di visualizzazioni.