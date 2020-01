La fame di Arlecchino al Ristori di Cividale

Continua al Teatro Adelaide Ristori la rassegna di teatro per bambini che sta registrando ottimi successi di pubblico, con famiglie entusiaste della possibilità di poter far vivere ai propri figli l’ambiente del Teatro e con un’affluenza da tutta la regione.

Domenica 2 Febbraio 2020 la compagnia Bottega Teatrale di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro porta sul palco lo spettacolo La fame di Arlecchino che, al suo debutto in Russia al Red Mood Festival, festival di Teatro di Figura a Mosca, ha ottenuto un successo inaspettato, e a dir poco clamoroso proprio perché recitato in Italiano, vincendo il premio come miglior spettacolo.

Lo spettacolo interattivo con attori e burattini, scritto e diretto da Giuseppe Cardascio, con Salvatore Varvaro nei panni di Arlecchino e Giuseppe Cardascio in baracca, sarà rappresentato alle ore 16.00. L’ngresso è unico (dai 3 anni) a 4 euro con biglietto speciale per famiglie: su 4 ingressi il 4° è gratis. Non serve prenotazione. Infine, a tutti coloro che assisteranno allo spettacolo, l’Amministrazione offrirà l’ingresso speciale a solo 1 euro al CIPS Centro Internazionale Podrecca Signorelli, museo di storiche marionette e burattini sito in Via Monastero Maggiore. Basterà conservare il biglietto del teatro e presentarlo al CIPS.