La famiglia più famosa del web è... un circo

La famiglia più irriverente del web torna a teatro. Dopo lo straordinario successo delle tre anteprime che nel 2019 hanno registrato il tutto esaurito, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, ossia The Pozzolis Family, stanno girando l’Italia con la nuova edizione del loro dissacrante spettacolo A-Live, sottotitolato Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere! Atteso giovedì 20 al ‘Giovanni da Udine’ (organizzazione Zenit/Azalea), lo spettacolo è il risultato di un fenomeno virale in rete, nato nel 2017 sull’omonima pagina Facebook in cui l’ex comico di Zelig e sua moglie (anche nella vita) raccontano, con brevi video comici, la vita della loro famiglia, affrontando le tematiche relative al loro essere genitori. Sul palco, lo fanno sotto un tendone da circo, perché non c’è nulla di più circense dei genitori, che sanno – e devono – essere anche equilibristi, fantasisti, contorsionisti, clown e domatori.