La famosa invasione degli orsi in Sicilia al cinema per Visiokids

Continua l’appuntamento settimanale con VisioKids, il ciclo di film per i più piccoli (ma non solo!) nella sua versione virtuale! Questo fine settimana torna, a grande richiesta, La famosa invasione degli orsi in Sicilia, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Dino Buzzati, firmato dal celebre illustratore e fumettista Lorenzo Mattotti!



Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.



Il film, adatto ai bambini dai 5 anni in su, sarà in programmazione sugli schermi virtuali del Visionario sabato 13 e domenica 14 marzo.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms.