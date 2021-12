La Fazioli Concert Hall riapre al pubblico

Con il nuovo anno la Fazioli Concert Hall di Sacile riapre al pubblico. Interpreti e programmi saranno svelati nel corso di un incontro, mercoledì 22 dicembre.



Nata nel 2005 da un’idea di Paolo Fazioli, fondatore e titolare della prestigiosa casa costruttrice di pianoforti a coda di Sacile, la Stagione Fazioli restituisce al territorio in modo concreto e vivo il privilegiato rapporto che l’azienda, in virtù della natura stessa del suo prodotto, vanta con gli artisti e con il mondo della cultura.



L’alto livello della programmazione ha consentito alla Stagione della Fazioli Concert Hall di imporsi a livello internazionale sin dall'inizio della sua storia come ambito palcoscenico per gli artisti e come punto di riferimento irrinunciabile per gli appassionati.