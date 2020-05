La festa è rimandata al prossimo anno

Anche quest’anno la primavera è arrivata puntuale e ci ha regalato inutili giornate di bel tempo. Inutili perché l’emergenza Covid-19 ha costretto a casa tutti. La chiusura di ristoranti, bar, negozi, scuole, università e aziende, per fare soltanto alcuni esempi, ha messo in ginocchio l’economia e l’umore delle persone. Unica alleata la tecnologia che ci ha tenuto in contatto con parenti e amici. Marzo e aprile in tutta Italia, e la nostra regione non è da meno, sono tradizional

mente mesi di ripartenza del calendario delle sagre. Parenti e amici si ritrovano tutti, riuniti in grandi tavolate all’aperto, per condividere bevute e mangiate in allegria. La pandemia ha cambiato i piani e interrotto la festa sul nascere. Il primo decreto contenente gli atti con le misure

Maria Ludovica Schinko urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 risale al 23 febbraio. La ‘Festa della Renga’ di Tamai di Brugnera, prevista dal 4 al 15 marzo, è stata la prima a sbattere contro il Coronavirus. Finita sul nascere, ha inaugurato la stagione delle manifestazioni annullate, rimandate al prossimo anno, o, peggio, a data da destinarsi. La crisi non riguarda soltanto le grandi aziende, ma anche tutto il mondo che gravita intorno alle feste di paese, da chi ci lavora per organizzarle a chi produce i prodotti tipici che le hanno fatte amare e apprezzare.



“Sapori Pro Loco, la manifestazione enogastronomica organizzata a maggio dal Comitato regionale delle Pro loco a Villa Manin di Passariano di Codroipo, rimanda al prossimo anno la sua 19a edizione. Le motivazioni, ovviamente, sono legate all’attuale emergenza Coronavirus. “Gran parte di questa edizione – spiega il presidente Valter Pezzarini – era incentrata all’accoglienza dei tifosi attesi per la tappa del Giro d’Italia del 24 maggio. La corsa rosa è già stata spostata di data, quindi abbiamo pensato che ci s’imponeva un atto di responsabilità civica e abbiamo deciso di rimandare l’evento. Ci auguriamo davvero con tutto il cuore che per maggio l’emergenza sia finita, ma anche se così fosse, i tempi per organizzare la manifestazione sarebbero troppo limitati. In più pensiamo che in questo frangente sia importante che i volontari delle singole Pro Loco, stiano a disposizione delle proprie comunità e territori, anche per preparare eventuali eventi e sagre del periodo estivo, i quali potranno essere davvero un messaggio di rinascita e fiducia nel futuro”.La responsabilità nei confronti di tutti, il rispetto dei decreti e la mancanza di tempo, per, eventualmente, rimandare all’estate eventi in programma per la primavera hanno portato a rimandare al prossimo anno alcune delle sagre più amate e attese. Così è per la storica Festa del Vino di Bertiolo, giunta alla 71a edizione. La manifestazione, che doveva cominciare il 14 marzo è stata sospesa. “Doveva esserci la degustazione dei vini in funzione del concorso Bertiûl Tal Friuli – spiega il presidente della Pro Loco, Marino Zanchetta – ma ovviamente non si è svolta. E’ nostra intenzione appena possibile recuperare e fare la festa. Al momento dobbiamo rispettare la legge come è giusto che sia”. Anche Piazza in fiore di San Vito al Tagliamento rimanda la sua 40a edizione al 2021. “In accordo con il Comune - spiega la presidente della Pro Loco San Vito al Tagliamento, Patrizia Martina -, siamo pronti a dare l’arrivederci al prossimo anno, quando speriamo di poterci di nuovo incontrare nella nostra Piazza del Popolo, trasformata in una grande giardino ricco di fiori e piante. Come tante altre Pro loco, speriamo di poter tornare a fare qualcosa durante l’estate”. Stessa sorte per 88a Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, una tra le più antiche manifestazioni d’Italia in questo campo, fermatasi solo nel 1945 per la Seconda guerra mondiale. Prevista per il primo weekend di giugno, questa volta si è dovuta arrendere. “Anche se tutti - spiega il presidente della Pro Loco, Emilio Bardus - abbiamo la speranza che a giugno la situazione sarà migliore, organizzare una manifestazione grande come la nostra comportava un intenso lavoro preparatorio nelle settimane precedenti: da qui la scelta del rinvio”.Non perde un colpo il Mataran. La redazione del giornale satirico realizzato da giovani creativi friulani, non è rimasto indifferente di fronte al numero di sagre annullate per la pandemia e si è inventato un’originale schedina. Si scommette non sulle partite di calcio, ma sul destino delle principali feste di paese: si deve barrare 1 se si svolgeranno, 2 se saranno annullate, X se si faranno in forma ridotta. In ogni caso il Mataran ha fatto 13.