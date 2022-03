La filarmonica Verdi di Ronchi dei Legionari rinnova il direttivo

Largo ai giovani. Ce ne sono tanti all'interno del rinnovato direttivo della storica società filarmonica Giuseppe Verdi di Ronchi dei Legionari, una solida realtà sorta nel lontano 1869. Giovane è il riconfermato presidente, David Cusimano (nella foto), 29 anni di cui nove al vertice del sodalizio e giovanissimo, tra gli altri, è uno dei componenti del direttivo, il diciannovenne Daniele Delalle, il più giovane del gruppo, proveniente da una delle sezioni della Giuseppe Verdi. L’attuale consiglio direttivo, come detto, vede la riconferma di David Cusimano in qualità di presidente, Anna Maria Crovi come vice presidente, Cinzia Iaboni segretaria, Carlo Fragiacomo tesoriere, Monica Brez, Rosanna Zubin e Susanna Brez come consiglieri. Nuovi eletti sono invece Patrizia Laforgia, Patrizia Bagat, Massimo Cargnel e, dulcis in fundo, Daniele Delalle. Rinnovate le cariche, ora si pensa al futuro. La recente assemblea ordinaria dei soci è stata per la società filarmonica Giuseppe Verdi un'occasione per riflettere su quanto fatto durante gli ultimi anni dal consiglio, giunto, come detto, a fine mandato.



“Sono stati tre anni molto difficili, in cui la pandemia ha messo in crisi le attività della nostra associazione – ha sottolineato il presidente Cusimano – ma siamo pronti a guardare al futuro e ad investire soprattutto nelle nuove leve. In questi giorni, infatti, stiamo avviando un progetto in collaborazione con la scuola elementare Leonardo Brumati di Vermegliano per l’attivazione di corsi di propedeutica musicale, canto e percussioni, che speriamo possano avvicinare alla musica, come in passato, generazioni di studentesse e studenti”.La Verdi, negli ultimi mesi, ha organizzato e promosso anche la Lotteria Bisiaca 2022 a favore della scuola di musica, di cui è già possibile comprare i biglietti in numerosi negozi della cittadina e del mandamento. L’estrazione è prevista per domenica 8 maggio alle 10.30 in piazza Concordia, durante la manifestazione “Colori e Sapori” organizzata dalla Pro Loco L’estrazione sarà accompagnata da un concerto della banda diretta dalla maestra Fulvia Antoniali e del coro misto, guidato da Salvatore Moretti. Ma si lavora alacremente anche su un fronte importante. Una grande casa della musica nella palazzina di via Duca d'Aosta che, sino al giugno del 2019, ha ospitato il comando della Polizia locale. E' quella che l'amministrazione comunale sta realizzando grazie ad un accordo con la società filarmonica Giuseppe Verdi. E sono proprio i soci della stessa a realizzare gran parte dei lavori.“Abbiamo accettato volentieri la proposta della filarmonica – sono le parole del sindaco, Livio Vecchiet – e non solo per la sua storia per la sua organizzazione, ma tenendo conto che i progetti futuri sono interessanti e del fatto che le persone che la formano sono sempre più numerose. E' un'associazione che da molto spazio ai giovani, li forma e noi abbiamo il dovere di essere vicini a queste esigenze”.