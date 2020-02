La fisarmonica nella grande tradizione della scuola russa

La rassegna Festival BieleStele 2020, giunta quest'anno alla sua sesta edizione, si aprirà con il virtuosismo della grande tradizione musicale nella scuola russa. Protagonista del concerto sarà la prestigiosa classe di fisarmonica del Maestro Adolfo Del Cont, rappresentata da Diego Borghese, Andrea Nassivera e dal maestro stesso.

L'appuntamento è per domenica 16 febbraio alle 17:30 al Museo del Territorio a San Daniele (via Udine, 4) con musiche di Beloshitsky, Schurbin e Puskarenko.

Il concerto è realizzato con il sostegno ed il patrocinio del Comune di San Daniele del Friuli, con il patrocinio del Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine e con il sostegno delle ditte F.A.R. Fonderie Acciaierie Rojale Spa e Cumini Interiors.

Ingresso libero.