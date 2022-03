La Fvg Orchestra a Pontebba con l’Omaggio a Morricone

Alcune colonne sonore che hanno fatto la storia della musica e del cinema saranno protagoniste dell’ultimo appuntamento del cartellone 21/22 del rinnovato Teatro Italia di Pontebba. Venerdì 1. aprile alle 21.00 la FVG Orchestra, diretta da Andrea Gasperin e accompagnata dalla soprano Anna Viola, sarà protagonista con Omaggio a Morricone.



Il programma del concerto prevede in apertura Celebrating Morricone, musiche dalle colonne sonore de Gli Intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo e La leggenda del Pianista sull’Oceano arrangiate da Roberto Granata, cui seguirà My Heart and I, un arrangiamento di Maurizio Billi dalle musiche de La Piovra, e La Califfa arrangiata da Enrico Blatti. La serata proseguirà con Rabbia e Tarantella arrangiata da Luca Poletti, Indagine di un cittadino/The Hateful Eight, brano arrangiato da Luca Poletti che fonde due creazioni del Maestro, e I knew I loved you da C’era una volta in America arrangiato da Maurizio Billi.



La FVG Orchestra è una compagine sinfonica nata per volere della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di raccogliere l’eredità di diverse realtà di una zona di confine ricca di tradizioni musicali. Puntando ad una costante crescita qualitativa, l’orchestra collabora inoltre con direttori di chiara fama e ospita regolarmente musicisti provenienti dalle più prestigiose realtà nazionali e internazionali. In questa serie di concerti la FVG Orchestra sarà diretta dal M° Andrea Gasperin, vincitore assoluto del primo premi al World Music Contest a Kerkrade (Olanda) nel 2013 e della Bacchetta d'Oro, unico italiano nella storia del concorso. Nel 2011 è stato assistente alla European Union Youth Orchestra e nel 2012 direttore principale dell'Orchestra Giovanile della Federazione Trentina. Dopo la vittoria del World Music Contest ha diretto diverse formazioni orchestrali olandesi, belghe e italiane per programmi sinfonici e operistici. Anna Viola, diplomata in Organo e Composizione organistica al Conservatorio Tomadini di Udine sotto la guida del Maestro Lino Falilone, inizia lo studio del canto lirico con la soprano Cecilia Fusco per proseguire con il M° Stefano Gibellato. Svolge intensa attività concertistica collaborando con diversi solisti e formazioni da camera e orchestrali, ed esibendosi in importanti sale da concerto con un repertorio operistico, di musica sacra e da camera. Nel 2004 debutta come Violetta ne La Traviata di Giuseppe Verdi. Da allora è protagonista di molte produzioni operistiche. Tra i ruoli al suo attivo si annoverano Lucia (Lucia di Lammermoor), Regina della Notte e Pamina (Il Flauto Magico), Clorinda (La Cenerentola), Adina (L’Elisir d’amore), Elvira (L’Italiana in Algeri), Donna Anna (Don Giovanni), Musetta (La Bohème), Lisa (La Sonnambula), Rosina (Il Barbiere di Siviglia), Lucieta (Il Campiello), Amore (Orfeo ed Euridice).